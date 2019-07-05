После проверки прокуратуры в Шереметьево уволено руководство службы доставки багажа

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва Московская область
чемодан, багаж (2015) | Фото: Накануне.RU

После проверки прокуратуры в Шереметьево уволено руководство службы доставки багажа

Московская межрегиональная транспортная прокуратура отчиталась о первых итогах проверки в Шереметьево, которую проводят в связи с так называемым багажным коллапсом.

Ранее в Минтрансе и прокуратуре намекали, что проверки могут закончиться "серьезными выводами по ряду сотрудников". И вот они последовали.

"Принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг". Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ð±Ð°Ð³Ð°Ð¶ Ñ€Ð¾Ð·Ñ‹ÑÐº|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐÐ°ÐºÐ°Ð½ÑƒÐ½Ðµ.RU

При этом сейчас в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличен штат грузчиков – более чем на 200 человек. "Также к этой работе дополнительно привлечено 300 сотрудников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства", - говорится в сообщении прокуратуры. Как ранее сообщало Накануне.RU, к разбору багажа привлекали сотрудников "Аэрофлота" и московского метро.

В прокуратуре отмечают, что до сих пор не рассмотрены представления, вынесенные руководству авиакомпаний "Аэрофлот" и "Северный ветер" (авиакомпания Nordwind Airlines).

"На данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов)", - отчитались в прокуратуре.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После проверки прокуратуры в Шереметьево уволено руководство службы доставки багажа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: шереметьево, багаж, коллапс, увольнения, прокурорская проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 08.07.2019 09:26 Мск В аэропорту Шереметьево грузчикам стали платить по 200 тысяч рублей
Ранее 05.07.2019 16:42 Мск Шереметьево поэтапно переводит рейсы из терминала D – из-за проблем с багажом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.07.2019 08:09 Мск Прокуратура продолжит принимать жалобы пассажиров прямо в аэропорту Шереметьево

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров