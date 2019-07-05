После проверки прокуратуры в Шереметьево уволено руководство службы доставки багажа

Московская межрегиональная транспортная прокуратура отчиталась о первых итогах проверки в Шереметьево, которую проводят в связи с так называемым багажным коллапсом.

Ранее в Минтрансе и прокуратуре намекали, что проверки могут закончиться "серьезными выводами по ряду сотрудников". И вот они последовали.

"Принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг". Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом сейчас в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличен штат грузчиков – более чем на 200 человек. "Также к этой работе дополнительно привлечено 300 сотрудников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства", - говорится в сообщении прокуратуры. Как ранее сообщало Накануне.RU, к разбору багажа привлекали сотрудников "Аэрофлота" и московского метро.

В прокуратуре отмечают, что до сих пор не рассмотрены представления, вынесенные руководству авиакомпаний "Аэрофлот" и "Северный ветер" (авиакомпания Nordwind Airlines).

"На данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов)", - отчитались в прокуратуре.