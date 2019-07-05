Сбербанк не устраивает план реструктуризации долгов, предложенный Utair

Сбербанк не устраивает план реструктуризации долгов Utair, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. Банк является крупнейшим кредитором авиакомпании, и еще в марте этого года Герман Греф говорил, что оздоровление перевозчика банком будет поддержано.

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"Очевидно, позиция банка значительно меняется. Мы ведем переговоры для того, чтобы все-таки усилить нашу позицию. Такая реструктуризация вряд ли устроит», цитирует РБК Попова. По его словам, единой сформированной позиции кредиторов пока нет, но по-прежнему идет переговорный процесс.

Прежде Сбербанк поддерживал предложения Utair, банк был единственным из синдиката кредиторов, согласившимся на перенос выплат процентов, он отказался от части прав по семилетнему кредиту на 18,9 млрд руб., в частности, на безакцептное списание денежных средств по этому кредиту.

В конце июня в Utair сообщили о продолжающихся переговорах с кредиторами и даже похвастались переносом процентных платежей с июля. При этом в компании отказались от выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

"Utair продолжает реструктуризацию долгов и до конца недели осуществит частичное погашение процентов по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 млн. руб., а также без изменений произведет платежи по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю. Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания "подушки ликвидности", поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне. Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период", - сообщал в конце июня Utair.