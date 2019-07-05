В Югре в грузовике произошёл взрыв газа, один рабочий погиб, ещё двое серьёзно обгорели

Начальнику участка на промышленном объекте одного из югорских месторождений грозит срок за смерть одного рабочего и тяжёлые травмы двух других, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

В грузовике "Урал", находившемся на территории месторождения, временно жил рабочий. 15 ноября 2017 г. в машине произошел хлопок газа, начался пожар. В этот момент внутри были трое рабочих. Они получили ожоги от 20 до 90% тела. Один из них впоследствии умер, двое получили тяжёлые травмы.

Экспертиза показала, что пожар произошел из-за воспламенения газовоздушной среды – до этого произошла утечка горючих газов под воздействием источников зажигания. "Урал" в нарушение правил пожарной безопасности был оборудован бытовым газовым баллоном и другими газовыми приборами. Об этом знал начальник участка, который отвечал за соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда. Следователи полагают, что обвиняемый не подумал, что может вспыхнуть пламя, однако мог. Ему грозит до пяти лет колонии. Дело ушло в суд.