Кремль подтвердил скорый визит Путина в Екатеринбург

Владимир Путин в самое ближайшее время посетит Екатеринбург и примет участие в работе выставки "Иннопром-2019" и Глобального саммита по производству и индустриализации. Об этом сообщили в Кремле.

Напомним, о том, что Путин может посетить уральскую столицу, стало известно в начале июня. Теперь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил данную информацию.

"На следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента по случаю выставки "Иннопром-2019". Традиционно Путин посетит эту выставку, выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях "Иннопрома", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, ожидается еще несколько мероприятий в Екатеринбурге, о которых Кремль расскажет в понедельник.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин выразил уверенность, что Италия выступит страной-партнером на выставке "Иннопром-2020", которая пройдет в следующем году. В этом году партнером является Турция.