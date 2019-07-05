"Газпром трансгаз Чайковский" оплатит отдых детей сотрудников в Болгарии, Турции и Грузии

"Газпром трансгаз Чайковский" на сайте госзакупок разместило открытые маркетинговые исследования на оказание услуг по организации отдыха для детей работников на море за рубежом в Болгарии, Турции, Грузии в 2020-2022 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Российская авиакомпания предложила своим клиентам слетать в Магадан вместо Грузии

Стоимость контракта составляет 94,5 млн руб. Как следует из техзадания, исполнитель должен организовать отдых 1050 детей от 13 до 18 лет в отелях на первой береговой линии. Отдых должен включать спортивные мероприятия с наградами и экскурсии.

Для представителя заказчика исполнитель должен организовать ознакомительный трехдневный тур.

Добавим, что ранее перелеты граждан России в Грузию были запрещены. Запрет вступает в силу с 8 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.