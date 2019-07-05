27 Июля 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото: www.turizm.ru

"Газпром трансгаз Чайковский" оплатит отдых детей сотрудников в Болгарии, Турции и Грузии

"Газпром трансгаз Чайковский" на сайте госзакупок разместило открытые маркетинговые исследования на оказание услуг по организации отдыха для детей работников на море за рубежом в Болгарии, Турции, Грузии в 2020-2022 гг., передает корреспондент Накануне.RU.
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Стоимость контракта составляет 94,5 млн руб. Как следует из техзадания, исполнитель должен организовать отдых 1050 детей от 13 до 18 лет в отелях на первой береговой линии. Отдых должен включать спортивные мероприятия с наградами и экскурсии.

Для представителя заказчика исполнитель должен организовать ознакомительный трехдневный тур.

Добавим, что ранее перелеты граждан России в Грузию были запрещены. Запрет вступает в силу с 8 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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"Газпром трансгаз Чайковский" оплатит отдых детей сотрудников в Болгарии, Турции и Грузии

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Теги: отдых, газпром трансгаз чайковский, дети, грузия



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