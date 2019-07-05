ОБСЕ призвала Украину перестать требовать от жителей Донбасса регистрацию для получения соцвыплат

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
обсе, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2014) | Фото:

ОБСЕ призвала Украину перестать требовать от жителей Донбасса регистрацию для получения соцвыплат

ОБСЕ призывает Украину отменить обязательную регистрацию жителей Донбасса на подконтрольных Киеву территориях для получения социальных выплат, в частности пенсий. Об этом говорится в новом докладе миссии.
Читайте также:

В настоящее время, чтобы претендовать на получение соцвыплат на Украине, нужно быть "переселенцем", иметь регистрацию и проживать по этому адресу. Фактически прописка имеет фиктивный характер, но бюрократическая волокита и частые проверки привели к тому, что большинство пенсионеров Донбасса уже не получают на Украине пенсию.

"Необходимо срочно отказаться от увязывания перемещения лиц внутри страны с получением социальных пособий. Эта взаимосвязь искусственна и создает дискриминацию таких граждан, дискриминирует население, проживающее в районах, не контролируемых [украинским] государством, которые вынуждены получать такой статус, даже если они не переезжали с начала конфликта", - говорится в докладе ОБСЕ.

Отметим, что это далеко не первый призыв западных стран упростить выплаты жителям Донбасса. Об этом напоминали посол США на Украине, ПАСЕ и ООН. Украина на них никак не реагирует.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ОБСЕ призвала Украину перестать требовать от жителей Донбасса регистрацию для получения соцвыплат

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, пенсия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров