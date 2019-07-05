ОБСЕ призвала Украину перестать требовать от жителей Донбасса регистрацию для получения соцвыплат

ОБСЕ призывает Украину отменить обязательную регистрацию жителей Донбасса на подконтрольных Киеву территориях для получения социальных выплат, в частности пенсий. Об этом говорится в новом докладе миссии.

В настоящее время, чтобы претендовать на получение соцвыплат на Украине, нужно быть "переселенцем", иметь регистрацию и проживать по этому адресу. Фактически прописка имеет фиктивный характер, но бюрократическая волокита и частые проверки привели к тому, что большинство пенсионеров Донбасса уже не получают на Украине пенсию.

"Необходимо срочно отказаться от увязывания перемещения лиц внутри страны с получением социальных пособий. Эта взаимосвязь искусственна и создает дискриминацию таких граждан, дискриминирует население, проживающее в районах, не контролируемых [украинским] государством, которые вынуждены получать такой статус, даже если они не переезжали с начала конфликта", - говорится в докладе ОБСЕ.

Отметим, что это далеко не первый призыв западных стран упростить выплаты жителям Донбасса. Об этом напоминали посол США на Украине, ПАСЕ и ООН. Украина на них никак не реагирует.