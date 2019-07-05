Погибшим в Баренцевом море подводникам посмертно присвоены звания Героев России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших 1 июля на глубоководном аппарате моряков-подводников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам.

Звание героя РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно присвоено Воскресенскому Андрею - капитану 1 ранга, Опарину Денису - капитану 1 ранга, Соловьеву Дмитрию - капитану 2 ранга, Сомову Константину - капитану 1 ранга.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены Орденом Мужества Абанкин Владимир - капитан 1 ранга, Авдонин Александр - капитан 2 ранга, Васильев Александр - подполковник медицинской службы, Данильченко Сергей - капитан 1 ранга, Долонский Денис - капитан 1 ранга, Дубков Михаил - капитан-лейтенант, Иванов Константин - капитан 1 ранга, Кузьмин Виктор - капитана 3 ранга, Сухиничев Владимир - капитан 3 ранга, Филин Николай - капитан 1 ранга.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-12, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".

В Кремле заявили, что часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Подводников похоронят рядом с экипажем подводной лодки "Курск", в Петербурге на Серафимовском кладбище.