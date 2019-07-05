Единоросс предложил коллегам учиться вовремя "затыкать фонтан"

Неосторожные, спорные, скандальные и глупые высказывания разного уровня чиновников и партийцев в последнее время к вполне ощутимым падениям рейтингов доверия власти в целом. Это, похоже, ощутил представитель высшего совета партии "Единая Россия" Дмитрий Орлов, который посоветовал своим коллегам вовремя "затыкать фонтан".

"Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков - "Если у тебя есть фонтан, заткни его", - цитирует Орлова "Интерфакс".

По словам партийца, это означает, что "если позиция недостаточно проработана, не продумана, если тот или иной представитель партии находится не в самом лучшем эмоциональном, или интеллектуальном состоянии и ситуации, то лучше подождать с заявлениями".

"Если эмоциональный накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным, то от заявлений надо тоже воздержаться", - сказал Орлов.

Также он обратил внимание, что, общаясь с избирателем, "его не надо учить". "Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе", - сказал Орлов.

Он добавил, что ряд опытов последних лет, "опытов, откровенно негативных, общения представителей партийной политической элиты с избирателями, должны в этом смысле стать уроком".

Далеко за примерами ходить не нужно. До сих пор у всех на устах случай с Ольгой "не просили рожать" Глацких, а буквально пару дней назад скандал произошел в подтопленном сибирском регионе: губернатор Красноярского края Александр Усс при встрече с пострадавшими от наводнения на критику ответил так: " "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть".