Председатель думы Сысерти досрочно лишен полномочий через суд

Прокуратура добилась лишения полномочий председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева. Причиной стали недостоверные сведения о доходах и имуществе чиновника и его супруги.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что председатель думы не указал в справках сведения о некоторых банковских счетах, а также о наличии в собственности недвижимого имущества. Кроме этого прокуроры выяснили, что при заполнении справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу за 2017 год Карамышев не указал иное недвижимое имущество, принадлежащее ей на праве собственности.

Ранее дума Сысерти несколько раз пыталась прекратить полномочия своего председателя - такой вопрос поднимался на заседаниях. Однако сделать этого не удавалось.

В итоге прокурор направил в Сысертский районный суд иск с требованием о признании незаконным решения думы об отклонении вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя и потребовал их все же прекратить. Сегодня, 5 июля, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры: Александр Карамышев был досрочно лишен полномочий.

Напомним, в прошлом году против Карамышева было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество с использованием служебного положения".