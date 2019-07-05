27 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

Партия Зеленского собрала круглый стол, чтобы выработать план реинтеграции Донбасса: что решили

Партия "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского собрала круглый стол "Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность", чтобы выработать план прекращения войны и реинтеграции Донбасса. Также создан специальный комитет в Верховной раде по реинтеграции ДНР и ЛНР, сообщают украинские СМИ.
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Как признал председатель партии Дмитрий Разумков, "самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования". Однако решения, предлагаемые самой партией, тоже не сильно похожи на реальное урегулирование. Так, ключевым способом реинтеграции снова заявлена информационная война. Диалог планируется на уровне некой платформы "Новая политика в Донбассе", но что он собой будет представлять, понять сложно. Судя по заявлениям, в Киеве действительно хотят начать диалог, но только между украинской властью и жителями Донбасса, т.е. игнорируя существование ДНР и ЛНР.

Из реальных намерений прозвучало только желание открыть еще один-два КПП.

А вот из того, что фактически ставит крест на урегулировании, снова стало отрицание амнистии для участников боевых действий, хотя она предусмотрена Минскими соглашениями.

"Это сообщество должно однозначно подлежать уголовной ответственности, амнистии в их отношении быть не может", - заявил ректор северодонецкого клона Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий, один из претендентов на пост губернатора Луганской области Украины.

В целом, хотя было сказано много слов о "наших людях на неподконтрольных территориях" и дано много обещаний, у Зеленского не делают шагов, чтобы завершить войну политическим урегулированием. Обещания имеют неопределенный характер благопожеланий, но и они перечеркиваются непримиримой позицией по принципиальным вопросам.

Напомним, ранее Зеленский отверг амнистию и особый статус Донбасса, а также переговоры с ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин снова напомнил, что без диалога с республиками разрешить конфликт невозможно, а Москва не может выполнить за Киев Минские соглашения.

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Партия Зеленского собрала круглый стол, чтобы выработать план реинтеграции Донбасса: что решили

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, реинтеграция



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