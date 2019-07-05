27 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
вулкан Стромболи извержение (2019) | Фото:vk.com/ru_chp

В сети появилось впечатляющее видео извержения итальянского вулкана Стромболи

В сети появилось видео, на котором с удачного ракурса запечатлено извержение вулкана Стромболи на одноименном острове в Тирренском море. Этот итальянский вулкан проснулся 3 июля, что и запечатлели путешествовавшие на яхте туристы.

По данным итальянских властей, в результате активизации вулкана и выброса пепла и лавы погиб 35-летний итальянский турист. Еще один турист – из Бразилии – сильно пострадал.

Сообщается, что на остров, который давно стал прибежищем богатеев, обрушился настоящий дождь из камней и пепла. Многие резиденты острова спешно сели на яхты и отошли в море – на безопасное расстояние.

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В сети появилось впечатляющее видео извержения итальянского вулкана Стромболи

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Теги: вулкан, извержение, стромболи, италия



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