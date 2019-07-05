27 Июля 2020
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ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Baza: Собянин отправил несколько бригад "скорой" к отцу, который потерял сознание

Департамент здравоохранения Москвы якобы по личному распоряжению главы столицы Сергея Собянина направил несколько бригад "скорой" к 93-летнему отцу политика, которому стало плохо, передаёт Telegram-канал Baza.

По информации канала, две бригады медиков, одна из которых – реанимационная, отправились сегодня утром в коттеджный посёлок "Николино" на Втором Успенском шоссе. Якобы пациент - 93-летний отец мэра столицы, Семен Собянин, потерял сознание. Сейчас его везут в больницу.

Отметим, Семен Собянин родился в югорском Няксимволе, имел неоконченное среднее образование. С начала 1950-х председательствовал в няксимвольском сельсовете. В 1967 году семья Собяниных переехала в райцентр, посёлок Березово, где Семен Федорович стал директором маслозавода. С конца 90-ых семья жила в Тюмени, позже перебрался в столицу.

Собянину-старшему, если пациент двух "скорых" действительно он, повезло быть отцом Собянина-младшего, поскольку после "оптимизации" столичного здравоохранения, проведенной мэром в 2014-15 годах, рядовой пожилой москвич вряд ли может рассчитывать на такую всеобъемлющую помощь. Напомним, в результате "оптимизации" было закрыто несколько больниц "скорой помощи" в Москве. "Фактически, дан запрет на госпитализацию по ряду болезней. Больницы, "скорые помощи" закрывают, больных некуда госпитализировать, нарушены все пути маршрутизации. Людям отказывают, больные умирают дома. Люди, которые завтра умрут, сегодня попадают домой", - рассказал в интервью Накануне.RU на тот момент заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Олег Куликов. Результатом деятельности градоначальника стали митинги врачей, прошедшие по всей стране.

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Baza: Собянин отправил несколько бригад "скорой" к отцу, который потерял сознание

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Теги: Сергей Собянин, Семён Собянин, коттеджный посёлок Николино, потерял сознание



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