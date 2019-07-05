Погибших в Баренцевом море подводников похоронят рядом с экипажем "Курска"

Подводников ВМФ, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят рядом с экипажем подводной лодки "Курск", в Петербурге на Серафимовском кладбище.

Об этом сообщил руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, передает "Интерфакс".

Автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев прорабатывает концепцию памятника для захоронения подводников, чтобы они составили единый комплекс.

Как добавляет Regnum, память о погибших подводниках будет увековечена в стенах Морского собора в Кронштадте.

Известно, что большинство семей погибших живут в петербургском регионе.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Известно о нем стало на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

В Кремле заявили, часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".