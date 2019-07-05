27 Июля 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Дмитрий Артюхов, заседание совета при президенте (2019) | Фото: yanao.ru

Ямальский опыт по работе с молодежью распространят на другие регионы

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в работе Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Заседание совета прошло накануне в Кремле под председательством Валентины Матвиенко. Ямальский губернатор представил опыт региона в работе с молодежью. По его словам, ключевым вызовом является "тотальное проникновение интернета в жизнь детей"

"Интернет фактически позволяет детям вести вторую жизнь, о которой их родители могут и не подозревать. Многие взрослые говорят о том, что они и представить себе не могли, чем занимается, что смотрит, с кем общается, что пишет их ребенок в социальных сетях", - отметил Дмитрий Артюхов.

По его словам, работа в округе ведется по двум направлениям: для детей создается альтернатива, их вовлекают в свои проекты, а также власти округа следят за тем, что происходит в сети, поддерживают позитивные тренды и работают с негативом. Для общения с молодежью на Ямале создан канал "Ямолод", который работает в соцсетях Вконтакте, Facebook и Instagram. Аудитория канала – 350 тыс. человек.

Дмитрий Артюхов, заседание совета при президенте(2019)|Фото: yanao.ru

Глава региона подчеркнул, что важно говорить на одном языке с аудиторией, и что основная задача команды проекта - быть всегда в коммуникации с аудиторией, готовить качественный контент и запускать новые форматы для большего вовлечения молодежной аудитории региона. Также большой популярностью у школьников на Ямале пользуется проект "Россия - страна героев". Он представляет собой квест, в котором дети выполняют различные задания, связанные с биографией героев России или СССР. В конце квеста у них есть возможность лично встретиться и пообщаться с героем. По словам Дмитрия Артюхова, проект планируют расширить, включить в него тех, кто совершил подвиг в обычной жизни. Еще один проект "Дух Заполярья" - ориентирован на экологическое воспитание молодежи. Его участники оказываются на острове посреди горной реки, в отрыве от цивилизации. Их цель - восстановить природу Арктики и Полярного Урала и убрать мусор, оставленный туристами. Ежегодно число участников проекта растет. Причем желание присоединиться к нему высказывают не только жители Ямала, но и всей России. Сейчас в проекте 100 мест, в следующем году, число участников могут увеличить.

Негативные тренды в сети отслеживает добровольная кибердружина из активистов и блогеров. Также они помогают выявлять позитивные тенденции и проекты.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила опыт Ямала по работе с детьми и молодежью и рекомендовала министерству образования РФ рассмотреть возможность распространить его в других регионах.

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Ямальский опыт по работе с молодежью распространят на другие регионы

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Теги: Дмитрий Артюхов, молодежь, Валентина Матвиенко



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