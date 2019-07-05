"С сильным характером и патриотическим чувством": ВЦИОМ описал образ преемника Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров описал образ будущего преемника президента страны, которым сейчас является Владимир Путин.

По мнению Федорова, преемнику может быть 40-50 лет, он отличается ответственностью, современностью и динамичностью, а также наличием опыта государственного управления. При этом важно, чтобы он обладал сильным характером и патриотическим чувством, добавил глава ВЦИОМ.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Российскую газету", Валерий Федоров считает, что преемник должен не только управлять Россией, но и успешно представлять ее на мировой арене. По его словам, это важно для предотвращения возможной войны, в которую может вылиться современная "глобальная турбулентность".

Напомним, на этой неделе Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года, так как "впереди еще пять лет напряженной работы".

Между тем, рейтинг Путина продолжает падение.