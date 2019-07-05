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коллаж, Владимир Путин, экономика, ВВП (2019) | Фото: Накануне.RU

"С сильным характером и патриотическим чувством": ВЦИОМ описал образ преемника Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров описал образ будущего преемника президента страны, которым сейчас является Владимир Путин.
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По мнению Федорова, преемнику может быть 40-50 лет, он отличается ответственностью, современностью и динамичностью, а также наличием опыта государственного управления. При этом важно, чтобы он обладал сильным характером и патриотическим чувством, добавил глава ВЦИОМ.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Российскую газету", Валерий Федоров считает, что преемник должен не только управлять Россией, но и успешно представлять ее на мировой арене. По его словам, это важно для предотвращения возможной войны, в которую может вылиться современная "глобальная турбулентность".

Напомним, на этой неделе Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года, так как "впереди еще пять лет напряженной работы".

Между тем, рейтинг Путина продолжает падение.

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"С сильным характером и патриотическим чувством": ВЦИОМ описал образ преемника Путина

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Теги: ВЦИОМ, Путин, преемник



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