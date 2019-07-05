Стрелку, из-за пальбы которого в тюменском торговом центре пострадал человек, грозит арест

27-летний житель Тюмени, устроивший стрельбу в торговом центре "Кристалл", вменяют покушение на убийство и незаконное лишение человека свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введён план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся. В Союзе армян Тюменской области назвали случившееся "беспрецедентным проявлением беспредела".

Как оказалось, после стрельбы нарушитель спокойствия и его брат закрылись в одном из бутиков, и, не выпуская продавцов, начали вызывать подмогу. Стрелку предъявлено обвинение по двум статьям УК: "Покушение на убийство" и "Незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". Вскоре его могут арестовать.