Стрелку, из-за пальбы которого в тюменском торговом центре пострадал человек, грозит арест

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Стрельба в ТЦ Кристалл Тюмень участник (2019) | Фото: УМВД по Тюменской области

Стрелку, из-за пальбы которого в тюменском торговом центре пострадал человек, грозит арест

27-летний житель Тюмени, устроивший стрельбу в торговом центре "Кристалл", вменяют покушение на убийство и незаконное лишение человека свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Читайте также:

Напомним, сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введён план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся. В Союзе армян Тюменской области назвали случившееся "беспрецедентным проявлением беспредела".

Как оказалось, после стрельбы нарушитель спокойствия и его брат закрылись в одном из бутиков, и, не выпуская продавцов, начали вызывать подмогу. Стрелку предъявлено обвинение по двум статьям УК: "Покушение на убийство" и "Незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". Вскоре его могут арестовать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стрелку, из-за пальбы которого в тюменском торговом центре пострадал человек, грозит арест

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кристалл, стрельба, эвакуация, извинение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.07.2020 11:43 Мск В Тюмени наказан убийца "стрелка из "Кристалла", уложивший жертву одним выстрелом
Ранее 11.02.2020 13:40 Мск В Тюмени выстрелом в упор убили "стрелка из Кристалла". Подозреваемый задержан
Ранее 09.01.2020 16:13 Мск В Тюмени остался в силе приговор стрелку, устроившему пальбу в ТЦ "Кристалл"
Ранее 09.10.2019 15:21 Мск Наказан стрелок, устроивший пальбу в тюменском торговом центре

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2019 13:55 Мск Союз армян Тюменской области назвал стрельбу в "Кристалле" "беспрецедентным проявлением беспредела"
Ранее 04.07.2019 10:43 Мск "Сожалею о содеянном". Стрелок из тюменского торгового центра извинился перед тюменцами
Ранее 04.07.2019 08:00 Мск У стрелков, устроивших пальбу в тюменском торговом центре, изъяты "травмат" и охотничий карабин
Ранее 03.07.2019 16:24 Мск Предполагаемый стрелок, открывший огонь в тюменском торговом центре, попал на видео
Ранее 03.07.2019 14:09 Мск В Тюмени после стрельбы в торговом центре объявлен план "Перехват"
Ранее 03.07.2019 13:18 Мск В тюменском торговом центре прозвучали выстрелы, людей эвакуировали

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров