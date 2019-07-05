Эксперты спрогнозировали увеличение стоимости ОСАГО на 15%

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на прогнозы экспертов.

Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до двух миллионов рублей не может не сказаться на тарифах.

По его словам, "прирост будет незначительным, но заметным".

Ранее в Центробанке отмечаюли, что поправки могут сказаться на стоимости полисов. По расчетам РСА, поправки увеличат среднюю премию по стране с 5,5 тыс. руб. до 6,1 тыс. руб.

Правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, 11 июля.

Напомним, в январе вступили в силу поправки, расширяющие коридор тарифов ОСАГО. Полиса ряда страховщиков уже подорожали.