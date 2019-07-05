Солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был госпитализирован в одну из столичных клиник после возвращения с гастролей в Новороссийске. Артисту сделали экстренную операцию, в больнице он проведет еще неделю, после чего будет восстанавливаться, осенью он вернется к концертной деятельности, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора певца Аркадия Кудряшова.

По словам менеджера артиста, Шатунов на гастролях начал жаловаться на зубную боль. Она оказалась осложнением после простуды. Перед концертом в Новороссийские Шатунова осмотрели врачи, однако отказываться от выступления он не стал, а только принял антибиотики и обезболивающие. На них он провел еще несколько выступлений.

"Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо, - говорит Кудряшов. - В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление. Слава Богу, что все сделали вовремя, спасибо врачам".