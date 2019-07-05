На место депутата заксобрания Ямала претендуют уже шестеро

Сегодня заведующий перинатальным центром ГБУЗ СОКБ Алексей Денисов подал документы в избирательную комиссию для участия в дополнительных выборах в заксобрание Ямала, передает корреспондент Накануне.RU.

На выборы он идет от партии "Единая Россия".

Таким образом, в настоящий момент на место депутата претендуют шесть человек: по одномандатному избирательному округу №1 выдвинулись три кандидата: Елена Смирных (ЛДПР), Евгений Соколов ("Справедливая Россия"), Ейко Сэротэтто (КПРФ) Игорь Михайлюк ("Казачья партия России") и самовыдвиженец Алексей Федорушкин.

Следующий этап – регистрация кандидатов. Голосование состоится 8 сентября.