27 Июля 2020
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Наука и техника В России
космодром Восточный Союз (2019) | Фото:GK Launch Services/Роскосмос

Роскосмос показал фотографии первого в этом году старта с космодрома Восточный

Роскосмос опубликовал фотографии первого в этом году старта с космодрома Восточный. Удачный старт осуществила ракета-носитель "Союз 2.1б" с отечественным спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.

В 2016-2018 годах с Восточного провели четыре космических пуска.

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Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, он был перенесен на сутки. Второй запуск - 28 ноября 2017-го - оказался неудачным: "Союз-2.1а" упал в океан вместе с 19 спутниками. Третий пуск прошел в штатном режиме 1 февраля 2018 года. При этом третий старт тоже переносили: изначально его планировали на январь.

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Роскосмос показал фотографии первого в этом году старта с космодрома Восточный

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Теги: роскосмос, восточный, космодром, старт, союз



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