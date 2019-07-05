Роскосмос показал фотографии первого в этом году старта с космодрома Восточный

Роскосмос опубликовал фотографии первого в этом году старта с космодрома Восточный. Удачный старт осуществила ракета-носитель "Союз 2.1б" с отечественным спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.

В 2016-2018 годах с Восточного провели четыре космических пуска.

Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, он был перенесен на сутки. Второй запуск - 28 ноября 2017-го - оказался неудачным: "Союз-2.1а" упал в океан вместе с 19 спутниками. Третий пуск прошел в штатном режиме 1 февраля 2018 года. При этом третий старт тоже переносили: изначально его планировали на январь.