27 Июля 2020
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двойник Ленина, Вячеслав Дацик на 18-й конференции регионального отделения партии &quot;Яблоко&quot; (Санкт-Петербург) (2019) | Фото: youtube.com/Пушкинское Яблоко

Дацик попытался защитить петербуржцев от партии "Яблоко" с помощью Ленина

Бывший боец ММА, скандально известный националист Вячеслав Дацик посетил 19-ю конференцию регионального отделения партии "Яблоко" и попытался сорвать её. Видеозапись произошедшего выложена на канале санкт-петербургского отделения "Яблока" в Youtube.
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Дацик с группой товарищей появился в зале, где проходила конференция, вскоре после того, как партийцы выбрали счётную комиссию. Далее работа собравшихся фактически была прервана.

18-я конференция регионального отделения партии "Яблоко" (Санкт-Петербург)(2019)|Фото: youtube.com/Пушкинское Яблоко

Эпатажный националист в футболке с надписью "Фильтр Дацика" представился гражданином Советского Союза, снимая происходящее на мобильный телефон, обвинял собравшихся в пропаганде (а то и причастности) гомосексуализма, вмешался в ход мероприятия и заявил, что защищает граждан города-героя Ленинграда.

Среди людей, пришедших вместе с Вячеславом Дациком, присутствовал и актёр, загримированный под Владимира Ленина.

двойник Ленина, Вячеслав Дацик на 18-й конференции регионального отделения партии "Яблоко" (Санкт-Петербург)(2019)|Фото: youtube.com/Пушкинское Яблоко

Некоторых членов партии "Яблоко" Дацик называл "врагами народа" и "иудами", призывая их "уйти вон из Ленинграда". Кроме того, он объявил о "гражданском задержании" партийцев за якобы "пропаганду педерастии".

Всего Дацик пробыл на конференции "Яблока" около восьми минут, после чего вызвал полицию и удалился.

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Дацик попытался защитить петербуржцев от партии "Яблоко" с помощью Ленина

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Теги: Санкт-Петербург, Ленинград, Яблоко, Дацик, Ленин



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