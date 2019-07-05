Дацик попытался защитить петербуржцев от партии "Яблоко" с помощью Ленина

Бывший боец ММА, скандально известный националист Вячеслав Дацик посетил 19-ю конференцию регионального отделения партии "Яблоко" и попытался сорвать её. Видеозапись произошедшего выложена на канале санкт-петербургского отделения "Яблока" в Youtube.

Дацик с группой товарищей появился в зале, где проходила конференция, вскоре после того, как партийцы выбрали счётную комиссию. Далее работа собравшихся фактически была прервана.

Эпатажный националист в футболке с надписью "Фильтр Дацика" представился гражданином Советского Союза, снимая происходящее на мобильный телефон, обвинял собравшихся в пропаганде (а то и причастности) гомосексуализма, вмешался в ход мероприятия и заявил, что защищает граждан города-героя Ленинграда.

Среди людей, пришедших вместе с Вячеславом Дациком, присутствовал и актёр, загримированный под Владимира Ленина.

Некоторых членов партии "Яблоко" Дацик называл "врагами народа" и "иудами", призывая их "уйти вон из Ленинграда". Кроме того, он объявил о "гражданском задержании" партийцев за якобы "пропаганду педерастии".

Всего Дацик пробыл на конференции "Яблока" около восьми минут, после чего вызвал полицию и удалился.