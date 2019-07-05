Виновник страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге вернулся за решетку

Жителю Екатеринбурга Владимиру Пузыреву, обвиняемому в страшной аварии на улице Фурманова, вновь изменили меру пресечения. Он отправится за решетку.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сидевшему за рулем Пузыреву было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц. Ранее суд отправил его в СИЗО.

Однако в конце июня Ленинский районный суд изменил меру пресечения водителю - с содержания под стражей на запрет определенных действий.

Теперь Свердловский областной суд отменил данное постановление, удовлетворив ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Владимир Пузырев был взят под стражу в зале суда. В СИЗО он пробудет до 13 августа включительно.

В данный момент следствие по делу продолжается.