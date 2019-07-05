В Салехарде на восемь часов задержан вылет "SSj-100" в Тюмень "из-за подготовки самолёта"

"SSj-100" авиакомпании "Ямал", который должен был отвезти пассажиров из Салехарда в Тюмень, задерживается – вместо 10.10 лайнер вылетит в пункт назначения в 18.30, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Задержка связана с подготовкой самолёта, сообщили Накануне.RU в справочной аэрогавани. Что именно помешало сделать это вовремя, не сообщается. Получить комментарий перевозчика не удалось.

Причиной задержки стал сработавший датчик об отказе стартера при запуске судна, и речь идёт не о "SSj-100", а об "Airbus A320", сообщает "Север-пресс". Сейчас из Москвы в столицу Ямала летит резервный борт.

Добавим, в конце мая произошли три неприятных случая с принадлежащими "Ямалу" "SSj-100". Сначала в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за неполадок с бортовым самописцем на несколько часов задержался вылет в Ноябрьск. Потом самолёт, который должен был прилететь из Москвы в Тюмень, задержался на 12 часов из-за включившегося датчика неполадок с тормозами. Наконец, борт, летевший из Нового Уренгоя в Уфу, из-за сбоя одной из систем полпути преодолел на минимальной высоте.