27 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Киев Евромайдан флаг Украины (2013) | Фото: Накануне.RU

Украина не нужна Европе и погибнет без России, - экс-премьер Украины

Европе уже надоела Украина, и в ее будущее никто не верит. Об этом "Вестям" заявил экс-премьер министр страны Валерий Пустовойтенко (1997-1999). Так он прокомментировал возвращение России в ПАСЕ.
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По его мнению, этот случай показал, что "Украина в Европе совершенно никому не нужна, там каждая страна заботится о себе и личных интересах", а страна пять лет работала "на дядю".

Он также раскритиковал отношения Украины с Донбассом и Россией, без восстановления экономических отношений с которой Украина "просто погибнет". Он считает, что со своей газотранспортной системой Киев "доигрался", и виноват сам в возможной потере транзита газа.

По Крыму Пустовойтенко считает, что он "потерян навсегда", а по Донбассу не видит никаких действий Киева, направленных на его реинтеграцию.

"Если до убийства Александра Захарченко у нас был большой шанс вернуть Донецк и Луганск, сегодня его практически нет. И если не займемся этой позицией в ближайшее время, то шанс упустим вовсе. И заявление [Владимира Зеленского] о том, что мы не будем вести переговоры с Донецком и Луганском, - это неправильно. И еще он сказал, что не будет встречаться с Владимиром Путиным. Это абсолютно неправильно", - заявил экс-премьер.

Он подчеркнул, что несколько раз встречался с Путиным, у которого не было никаких претензий к Украине.

Пустовойтенко был советником президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

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Украина не нужна Европе и погибнет без России, - экс-премьер Украины

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Теги: Украина, Россия, Европа



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