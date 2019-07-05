27 Июля 2020
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Экономика Воронежская область
экспертный совет, александр гусев, оэз центр (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В воронежскую ОЭЗ «Центр» первые резиденты готовы привести 6,5 млрд инвестиционных рублей

Губернатор Александр Гусев провел заседание экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Экспертный совет — координационный орган, созданный специально для отбора инвестиционных проектов для реализации на территории ОЭЗ ППТ «Центр». В его состав вошли руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, банков, крупных промышленных предприятий и профсоюзов, а председателем совета стал губернатор Александр Гусев.

александр гусев(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

На рассмотрение экспертного совета было представлено две заявки на получение статуса резидента ОЭЗ ППТ «Центр» — от ООО «Балли» и ООО «ИК Масловский».

Компания «Балли» представила свой инвестиционный проект «Строительство предприятия по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования» с общим объемом инвестиций 1,5 млрд рублей. Предприятию потребуется земельный участок площадью 6 га для размещения производственных цехов и складов. По итогам реализации проекта планируется создать более 500 новых рабочих мест. Проект будет выполнен в три очереди, до 2023 года. Первая очередь, согласно планам инвестора, должна быть завершена в 2021 году.

экспертный совет, александр гусев, оэз центр(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

ООО «ИК Масловский» представило инвестиционный проект по строительству завода по производству стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, востребованных в радиоэлектронике и других сегментах промышленности. Объем инвестиций в первую очередь оценивается в 1 млрд рублей с возможностью роста вложений до 5 млрд рублей (2-я и 3-я очереди). Компания планирует создать порядка 120 новых рабочих мест и заявила о желании занять участок площадью 5 га. Реализация проекта также рассчитана на три очереди, до 2023 года. Первый этап должен завершиться в этом году.

По итогам рассмотрения презентаций и бизнес-планов кандидатов в резиденты экспертный совет дал положительную оценку обоим проектам. Бизнес-планы ООО «Балли» и ООО «ИК Масловский» соответствуют критериям Минэкономразвития РФ и получили положительные заключения членов Наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Центр». Члены Экспертного совета рекомендовали проекты к заключению соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны, после чего компаниям будет выдано свидетельство, удостоверяющее регистрацию в качестве резидентов ОЭЗ ППТ «Центр».

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В воронежскую ОЭЗ «Центр» первые резиденты готовы привести 6,5 млрд инвестиционных рублей

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Теги: александр гусев, оэз центр, инвестиции



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