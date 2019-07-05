27 Июля 2020
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Общество Свердловская область
парковка у ЖК Мичуринский (2019) | Фото: Екатерина Колесникова

Жители ЖК "Мичуринский" в Екатеринбурге жалуются в прокуратуру из-за планов по платной парковке

Жители ЖК "Мичуринский" в Екатеринбурге собираются подать жалобу на застройщика ЛСР из-за планов по введению платной парковки и обнесения территории забором. В ЛСР заявляют, что участок принадлежит компании, при этом готовы идти навстречу жителям - ограждение пока не устанавливается.

Как сообщили Накануне.RU жильцы "Мичуринского", ЛСР на единственной подъездной дороге к домам 45 и 47 по улице Широкореченская делает огромную платную парковку для жителей новостроек.

"У жителей остаются бесплатными только гостевые места вдоль дома, порядка 30 штук на два дома по 334 квартиры каждый. Также ЛСР огораживает данную территорию забором по периметру, тем самым перекрывая жителям новостроек проход к улице Медногорской, ведущей к "Тропе здоровья" в лесу в первой очереди ЖК "Мичуринский", на которую жители регулярно ходят гулять летом и кататься с горки зимой. Она же является единственным путем (пока идет стройка соседних домов) к озеру Половинное. ЛСР данными действиями закрывает нам цивилизованный проход от предыдущих очередей нашего района", - так считают авторы обращения.

парковка у ЖК Мичуринский(2019)|Фото: Екатерина Колесникова

Они решили, что якобы их права нарушены введением платной парковки застройщиком и собираются отстоять их в прокуратуре. Сейчас группой активистов составляется жалоба, собираются подписи. Жильцы хотят, чтобы в надзорном ведомстве оценили законность действий застройщика и провели проверку.

Ситуацию прокомментировали представители Группы ЛСР.

"Земельный участок, на котором расположен проезд по улице Широкореченской, принадлежит Группе ЛСР. В целях создания и поддержания комфортной среды проживания в микрорайоне, принято решение организовать там благоустроенную охраняемую платную парковку. Отметим, что парковочные места вдоль домов в так называемых "карманах", которые обозначены на генплане, переданы жителям вместе с домами и остаются бесплатными", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Группы ЛСР на Урале.

парковка у ЖК Мичуринский(2019)|Фото: Екатерина Колесникова

Там отметили, что пошли жильцам навстречу и услышали их, и в данный момент забор не устанавливается.

"Сейчас забор установлен лишь в тупиковой части дороги, он никак не мешает проходу жителей, люди свободно перемещаются и бесплатно паркуют машины", - добавили в пресс-службе.

Не исключено, что парковку смогут организовать и без забора, и тогда нынешние ограждения демонтируют.

Жильцы "Мичуринского" подтвердили эту информацию, однако не считают, что проблема решена.

"Максимум, что мы пока услышали от ЛСР - это то, что они с арендатором рассматривают возможность платной парковки без установки забора. А вообще вся эта ситуация, на наш взгляд, только верхушка айсберга всей инфраструктурной проблемы Широкой речки", - сообщила Накануне.RU местная активистка Галина Котенко.

Мы продолжим следить за развитием событий.

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Жители ЖК "Мичуринский" в Екатеринбурге жалуются в прокуратуру из-за планов по платной парковке

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Теги: ЖК Мичуринский, парковка, ЛСР



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