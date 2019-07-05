Россияне переходят от телефонных звонков к общению в мессенджерах - статистика

Россияне все меньше общаются с помощью звонков с телефона на телефон. А вот голосовое общение в мессенджерах – растет. Эта тенденция обусловлена дешевеющими, но растущими качественно услугами интернет-связи.

По данным Минкомсвязи за первый квартал текущего года, разговоры по мобильным телефонам в Москве сократились на 6,5%, пишут "Известия". Трафик снизился и по всей России, но пока не так существенно – примерно на 3%. Тем не менее, тренд ясен.

По мнению экспертов, меняются не только инструменты, с помощью которых общаются россияне, но и само общение. От традиционных голосовых звонков они переходят к текстовым сообщениям в мессенджерах, благо те расширяют сервисы и опции. СМС и вовсе скоро могут оказаться каналом связи для технических сообщений вроде уведомлений от банка.

В прошлом году компания Ernst & Young провела опрос российских пользователей мобильной связи. Из него выяснилось, что 8% звонили через мессенджеры чаще, чем набирали обычный телефонный номер. 31% респондентов сказали, что говорят через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону. Еще 11% заявили, что звонят с их помощью, когда голосовая связь недоступна.

По данным Mediascope, в апреле этого года самым популярным мессенджером в России у пользователей мобильных устройств в возрасте 12–64 лет был WhatsApp. В это приложение хотя бы раз в день заходило 39,7% пользователей. Далее следуют Viber (18,8%), Telegram (9,5%) и Skype (2%).