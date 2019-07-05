Александр Гусев на форуме "Молгород-2019": Вам – задавать тренды в развитии общества

Воронежский губернатор Александр Гусев накануне побывал на молодежном образовательном форуме «Молгород – 2019», передает корреспондент Накануне.RU. Форум проходит на базе отдыха «Смена». В этом году здесь работают 14 тематических площадок: «Молодежное самоуправление», «Добровольчество», «Творческая молодежь», «Молодежное предпринимательство», «Молодежные медиа», «Активисты в сфере укрепления межнациональных отношений в молодежной среде», «Специалисты по работе с молодежью», «Зодчество VRN», «Молодые учителя», «Волонтеры Победы», «Киберспорт. Профессии», «Кураторы детских общественных организаций (объединений)», «Молодежка ОНФ», «Православная молодежь в современном мире». А в рамках «Конвейера молодежных проектов» молодые люди презентуют свои идеи коллегам и экспертам.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, «Молгород» ежегодно собирает около 400 участников, причем не только из региона. В этом году на форум приехали ребята из Рязанской, Орловской, Владимирской, Липецкой и Белгородской областей, а также Донецкой Народной Республики, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Индии и Демократической Республики Конго. Молодежный образовательный форум Воронежской области «Молгород» проводится с 2009 года в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие образования». Организаторами выступают департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГБУ ВО «Областной молодежный центр» и Гражданское собрание «ЛИДЕР».

Александр Гусев вместе с руководителем департамента образования, науки и молодежной политики области Олегом Мосоловым посетил тематические площадки. Экскурсию по территории форума для них провела директор ГБУ ВО «Областной молодежный центр» Мария Ковалева.

На площадке «Органы молодежного самоуправления» молодые люди поделились с губернатором мнениями о подготовке управленцев и формировании кадрового резерва, а юные архитекторы с площадки «Зодчество VRN» представили концепцию развития лагеря «Смена». Александр Гусев, в свою очередь, попросил их рассчитать примерную стоимость проектируемых площадок и объектов, а также включиться в подготовку масштабного обновления набережной в Воронеже. " Ваше видение того, что там должно быть через 20 лет. Если предложите, мы постараемся включить это в техническое задание на разработку концепции, которое будем сейчас составлять", – пообещал глава региона.

На площадке «Добровольчество» речь шла о формах поддержки волонтеров и продвижении Ресурсного центра добровольчества. Здесь Александр Гусев подписал специальные открытки для участников форума в рамках проекта «ДоброПочта», а с «Волонтерами Победы» сыграл в интеллектуальную игру «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда), направленную на популяризацию изучения истории.

Встреча губернатора с участниками форума оказалась весьма вострбованной молодежью. Александр Гусев поблагодарил их за активную жизненную позицию, которая является стимулом в том числе и для работы органов госвласти. "Я очень рад за вас, потому что лучшее времяпрепровождение в жизни – это когда ты находишься среди единомышленников. А если еще и в такой большой среде, то это просто незабываемые дни. И я очень надеюсь, что эти яркие впечатления с вами останутся надолго", – сказал глава региона.

Уже отвечая на вопросы участников форума, губернатор рассказал о сферах и направлениях, куда молодые бизнесмены могли бы вкладывать свои силы и где получать помощь государства. " В ближайшее время будет разработана программа поддержки малого предпринимательства. Две сферы, которые мы точно будем поддерживать из регионального и муниципального бюджета – это промышленное предпринимательство, то есть там, где производится продукция, и второе – все, что связано со спортивной инфраструктурой. Остальное будем смотреть по бюджетным возможностям", – пояснил Александр Гусев.

Молодежь интересовалась судьбой различных общественных советов, которые действуют в регионе, например, в сфере градостроительства. " Они сохранятся, – прокомментировал губернатор. – Это такие структуры, которые будут обсуждать глобальные вопросы внутри профессионального сообщества. Но появляются новые формы взаимодействия наших исполнительных органов власти с профессиональным сообществом – это экспертные советы. Это не совет, который что-то обсуждает, это люди, которые участвуют в непосредственной работе исполнительного органа власти. Они знают обо всех обсуждаемых проблемах, они знают практически все предлагаемые решения и высказывают свое мнение: поддерживают, не поддерживают, предлагают иные варианты решения. Мне кажется, это наиболее действенный способ взаимодействия с профессиональным сообществом. Мы договорились, что до 1 июля все экспертные советы будут сформированы при всех исполнительных органах власти и с 1 сентября они начнут действовать. Фактически текущая деятельность исполнительных органов власти выходит в публичную плоскость через этих людей".

В ходе встречи молодые люди обратили внимание главы региона на работу городского транспорта, в частности, речь шла о том, что после 22:00 сложно добираться, например, на левый берег. "Схема движения транспорта, условия комфортности работы городского транспорта должны изменяться. У нас заканчиваются контракты в 2020 году с действующими перевозчиками. И мы сейчас их подводим к тому, что если они не начнут в течение этого и первой половине следующего года заниматься заменой подвижного состава, то, скорее всего, они не смогут продолжить перевозки. У нас есть заявлянты, большие федеральные компании, которые в принципе готовы в Воронеж переходить. По вечерним рейсам – мы такую проверку с выездом на улицы сделаем со стороны нашего контрольного управления. Если не соблюдается график движения в общественном транспорте в вечернее время, мы примем финансовые меры воздействия на перевозчиков, – сообщил глава региона. – Считаю, что 2020 год должен стать переломным в части обновления и повышения комфортности транспорта. Хотелось бы сделать это с нашими местными перевозчиками, но если поймем, что они не способны, то будем искать какого-то большого оператора".

Спрашивали и о строительстве окружной дороги вокруг Воронежа, проекте легкорельсового метро, «мусорной» реформе, проблеме неприятного запаха в столице Черноземья.

В завершение Александр Гусев поздравил приглашенных на форум воронежских мультистобалльников – выпускников, которые в ходе единого государственного экзамена набрали 100 баллов по нескольким предметам сразу, и вручил им благодарственные письма. Двое ребят, набравшие 300 баллов, также получили памятные подарки от губернатора.

"Этот год урожайный на успехи наших выпускников общеобразовательных учреждений. У нас двестибалльников – шесть, и два трехсотбалльника. Это люди, которые достигли того, чего в принципе теоретически можно достичь, но практически – очень сложно. Я всех вас поздравляю с этими успехами. Уверен, что и ваши друзья, которые в это году сдавали ЕГЭ, найдут себя в этом сложном меняющемся мире и точно сумеют реализовать тот потенциал, который у них есть", – сказал глава региона.

Также была объявлена благодарность Сергея Кириенко директору ГБУ ВО «Областной молодежный центр» Марии Ковалевой и руководителю ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области Елене Медведевой.