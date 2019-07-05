В Копейске могут расторгнуть контракт с компанией, которая взяла на аутсорсинг машины скорой помощи

В Копейске могут расторгнуть контракт с компанией "Феникс-Менеджмент", которая взяла на аутсорсинг транспорт скорой помощи. Такое решение принято на встрече руководства городского округа с депутатами и общественниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Напомним, в январе в Копейске транспорт скорой помощи перевели на обслуживание частной компании. Контракт заключили с фирмой "Феникс – Менеджмент". Однако компания не успела поставить нужное количество машин и на линию вышло только шесть машин из 12. В региональном минздраве тогда заявили, что скорая помощь в городе-спутнике работает в штатном режиме, а информацию о срыве работы службы назвали провокационной.

Однако за полгода компания так и не смогла наладить нормальную работу "скорой".

"Из 70 сотрудников остались 25, у автомобилей внезапно заканчивается бензин, а резервного автомобиля по-прежнему нет, часть машин с пробегом, хотя должны быть новые, на двух авто не работает спецсигнал, работа в ночное время в нарушение законодательства не оплачивается в 100-процентном размере и т. д.", - рассказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Компании дали время до сентября, чтобы исправить все недочеты.