С Восточного запустили "Союз" со спутником "Метеор-М"

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.

Ракету запустили в 8.42 мск. Как сообщает Роскосмос в твиттере, в 09:23 м космическая головная часть в составе разгонного блока "Фрегат", аппарата "Метеор-М" № 2-2, а также 32 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту.

#МетеорМ: 09:23 мин → космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат», аппарата «Метеор-М» № 2-2, а также 32 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту

//#MeteorM: T+09:23 min → third stage cut-off and separation of the Fregat Upper Stage pic.twitter.com/gMEVwDaF1c — РОСКОСМОС (@roscosmos) 5 июля 2019 г.

Это первый пуск с Восточного в 2019 году. В 2016-2018 годах с "Восточного" провели четыре космических пуска.

Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, он был перенесен на сутки. Второй запуск 28 ноября 2017-го оказался неудачным: "Союз-2.1а" упал в океан вместе с 19 спутниками. Третий пуск прошел в штатном режиме 1 февраля 2018 года. При этом третий старт тоже переносили: изначально его планировали на январь.