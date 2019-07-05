В Дзержинском районе Перми из окна выпал маленький мальчик: навалился на москитную сетку

В Дзержинском районе Перми четырехлетний мальчик выпал из окна, расположенного на четвертом этаже. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "скорой помощи", ребенок навалился на москитную сетку.

Родители мальчика в этот момент были дома. Отец ненадолго отвлекся и не заметил, как его сын влез на подоконник.

Трагедия произошла вечером, 4 июля. "Скорую помощь" ребенку вызвали в 20.11. С сочетанной травмой он был доставлен в краевую детскую клиническую больницу.

Отметим, что с начала года в Перми уже произошло восемь случаев падения детей из окон. Врачи призвали родителей серьезно отнестись к потенциальной опасности, которой могут подвергаться дети и ликвидировать её как можно быстрее.

"Пожалуйста, позаботьтесь об установке фиксаторов на окна, или хотя бы скрутите ручки на рамах. Поверьте, антимоскитная сетка не сможет противостоять ребенку, которому интересно. Не оставляйте детей без присмотра, они самое ценное, что у нас есть", - просят медики.