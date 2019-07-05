Галкин стал тестировщиком Instagram "без лайков": "Это настоящий социализм в сети"

Юморист Максим Галкин объявил, что стал одним из тестировщиков нового интерфейса Instagram, в котором человек больше не видит, сколько лайков или просмотров у постов других пользователей. Он видит только статистику своих постов, которая, в свою очередь, недоступна его подписчикам.

В видео Галкин показывает, как выглядит новый интерфейс без лайков и говорит, что теперь в соцсети все равны, и это "настоящий социализм". Звезде нравится этот принцип: по его мнению, коллеги из шоу-бизнеса избавятся от беспокойства за свою популярность (или непопулярность), исчезнет элемент соревновательности. В качестве такого обеспокоенного в высшей мере персонажа Галкин упоминает продюсера Яну Рудковскую, которая, по мнению некоторых пользователей, совершенно помешалась на Instagram-популярности.

"Мой аккаунт в Инстаграм был выбран для тестирования нового интерфейса соцсети. Теперь я не вижу, количество лайков и просмотров чужих публикаций. Я считаю, это замечательная идея. Лайки стали настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса, - пишет Галкин. - Убирая момент нездоровой соревновательности, Инстаграм спасает психику многих людей, и что самое важное, детей и подростков. В новой версии статистика будет доступна каждому только про себя и свои публикации. Я вчера рассказал об этом Яне Рудковской, она переживает о рекламном рынке, о чём написала после этого пост. Мне же кажется, что для бизнеса - это даже лучше, так как уничтожит рынок накруток. Пока это только эксперимент, и доступно ограниченному числу пользователей, но будет здорово, если это распространится на всю сеть".