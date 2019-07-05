27 Июля 2020
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Куйвашев, Путин, иннопром, Стенд РВК Национальная технологическая инициатива (2017) | Фото: Накануне.RU

Путин хочет видеть Италию страной-партнером "Иннопрома" в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Италия выступит страной-партнером на выставке "Иннопром", которая пройдет в следующем году в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которая прошла в Риме.
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"Рассчитываем, что на следующий год Италия станет страной-партнером крупной международной промышленной выставки "Иннопром-2020", которая пройдет в России, в городе Екатеринбурге", - цитирует Путина официальный сайт президента РФ.

Напомним, в этом году страной-партнером является Турция: на "Иннопром" приедут федеральные министры России и Турции, которые обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между странами. Выставка пройдет с 8 по 11 июля в МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

Ожидается, что ее посетит и Владимир Путин.

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Путин хочет видеть Италию страной-партнером "Иннопрома" в Екатеринбурге

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Теги: Путин, Иннопром, Италия



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