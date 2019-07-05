27 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Сбежавшую с 20 миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали

В Казани задержали кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн рублей у банка в Салавате. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание прошло 4 июля на съемной квартире, где жила подозреваемая. Денег при ней не было, уточнили в полиции, устанавливается их местонахождение.

Напомним, в конце мая представители банка обратились в полицию. Сообщалось, что Луиза Хайруллина 1983 года рождения подозревается в хищении более 20 млн рублей из банковской кассы в Салавате.

Женщина скрылась вместе с супругом и двумя детьми. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая была заочно арестована судом.

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Сбежавшую с 20 миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали

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Теги: кассирша, башкирия, кража



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Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 00:07 Мск Правоохранители задержали мужа похитившей 20 млн рублей кассирши
Ранее 10.07.2019 02:02 Мск Отец кассирши рассказал подробности задержания дочери

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2019 15:57 Мск В Башкирии кассиршу банка заподозрили в хищении более 20 млн рублей

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