Сбежавшую с 20 миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали

В Казани задержали кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн рублей у банка в Салавате. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание прошло 4 июля на съемной квартире, где жила подозреваемая. Денег при ней не было, уточнили в полиции, устанавливается их местонахождение.

Напомним, в конце мая представители банка обратились в полицию. Сообщалось, что Луиза Хайруллина 1983 года рождения подозревается в хищении более 20 млн рублей из банковской кассы в Салавате.

Женщина скрылась вместе с супругом и двумя детьми. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая была заочно арестована судом.