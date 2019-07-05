Пермские приставы вычислили по IP-адресу коллекторов, выбивавших деньги через интернет

Приставы Прикамья вычислили по IP-адресу недобросовестных коллекторов из новосибирской микрофинансовой организации "Лайм-Займ", сообщили Накануне.RU в УФССП России по Пермскому краю.

В ведомство поступило два обращения от местных жительниц. Одна из них сообщила, что ее друзьям в социальных сетях написал некий мужчина. Он делал рассылки следующего содержания: "Привет. Помнишь меня?" В сообщении была прикреплена ссылка, перейдя по которой получатели сообщений попадали на страницу отправителя, где был коллаж, сделанный из фотографий заявительницы со следующим комментарием: "Не занимайте ей денег!!! Загасится потом еще и права качать начнет!".

Через администрацию "ВКонтакте" и провайдера, приставы установили, что IP-адрес принадлежит МФК "Лайм-Займ" и страница зарегистрирована сотрудником этой организации. Аналогичным образом поступили и с другой пермячкой. При этом компания не имела права самостоятельно взыскивать задолженность, поскольку долг на основании агентского договора был передан другой коллекторской организации.



Суд признал МФК "Лайм-Займ"виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и оштрафовал организацию на 100 тыс. руб.