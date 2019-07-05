В Екатеринбурге утвержден проект планировки района, включающего две станции метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории ВИЗа правобережного.

Проект разработала Группа ЛСР совместно с архитектурным бюро ARCHINFORMпо поручению администрации города. Новый микрорайон расположится на территории порядка 600 га в границах улиц Татищева - Юрия Исламова - Металлургов - набережной Верх-Исетского пруда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Группы ЛСР на Урале, на ВИЗе правобережном запроектированы две станции второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и ЖБИ. Станция "Янтарная" расположится возле Срединного кольца между улицами Крауля и Татищева, а станция "Верх-Исетская" появится на улице Крауля между Татищева и Металлургов.

Татищева будет продлена до Срединного кольца, по ней пойдет трамвай по маршруту: Татищева - Срединное кольцо - Крауля - перспективная улица Лоцмановых - Татищева. По Татищева будет запущен автобус, а троллейбусы поедут по Крауля до Срединного кольца.

Планируется, что будут построены отдельно стоящие детские сады совокупной вместимостью 1 тыс. 100 мест, запроектированы встроенные детские сады, которые расположатся на первых этажах жилых домов. Появятся школы на 2 тыс. 825 мест, торговые центры, медицинские учреждения, паркинги, а за Срединным кольцом зарезервирована большая площадка для проведения международных мероприятий. Центром притяжения жителей и гостей нового микрорайона станет благоустроенная набережная Верх-Исетского пруда, где можно будет отдохнуть и заняться спортом.

Как обещает застройщик, на ВИЗе правобережном, помимо общественных пространств, появится около 580 тыс. кв. м жилья. Застройка микрорайона предусматривает дворы без машин, коммерческие помещения на первых этажах, внутриквартальные скверы и парковки. А в центре жилой застройки, в границах Крауля - Районная, 1 - Татищева - Срединное кольцо, будет обустроен парк.

Напомним, в мае этого года жители Екатеринбурга одобрили проект застройки участка на ВИЗе, который мог принять "ЭКСПО".