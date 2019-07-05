27 Июля 2020
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Ксения Собчак (2019) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак стала совладелицей рекламного агентства

Ксения Собчак объявила, что стала совладелицей и партнером рекламного агентства светской дамы Юлии Прудько.

Вот что написала сама журналистка о своем приобретении (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.): "Сегодня у меня и у Юлии Прудько очень важный день! Я стала совладелицей и партнером рекламного агенства, к работе которого давно и с восхищением присматривалась. Когда я читаю лекцию в рамках своего мастеркласса "Теория успеха" мне часто задают вопрос: "как сделать так чтоб тебя заметили?". И вот вам конкретный пример : я познакомилась с Юлией Прудько много лет назад и просто увидела как эта хрупкая рыжеволосая красавица умеет и любит работать. Четко,профессионально,и при этом всегда с улыбкой) . Поэтому, когда родилась в моей голове очередная безумная идея ,я уже была уверена кто мне поможет ее осуществить! Ждите новостей, а пока: мы вместе, мы рядом, и будем помогать русским дизайнерам покорять мир!".

В комментариях Собчак пишут, что для начала стоит заняться русским языком, а потом уж продвигать русских дизайнеров.

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Ксения Собчак стала совладелицей рекламного агентства

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Теги: ксения собчак, рекламное агентство, грамотность, русский язык, юлия прудько



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