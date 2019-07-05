В Перми пятерых членов банды наказали за вывод за границу $29 миллионов и обналичивание 20 миллионов рублей

В Перми пятеро преступников наказаны за незаконную банковскую деятельность и перевод десятков миллионов за границу по фальшивым документам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

В январе – ноябре 2014 г. семеро злоумышленников перевели за границу по фальшивым документам 29 млн долларов. В различных регионах России они находили желающих воспользоваться незаконными услугами, связанными с обналичиванием денег со счетов организаций. За определённый процент от суммы они проводили различные банковские операции. На этом они заработали 20 млн руб. Банду "накрыли" в мае 2016 г..

Обыски и выемки документов прошли в Пермском крае, Новосибирской, Московской и Свердловской областях. 4 июля суд отправил троих преступников в колонию общего режима на срок от шести с половиной до восьми с половиной лет, а также оштрафовал их на 500-700 тыс. руб.. Две участницы банды освобождены от отбывания основной части наказания по амнистии со штрафами в 370 и 400 тыс. руб. Приговор в силу не вступил. Ранее два преступника заключили досудебное соглашение, в итоге они получили три с половиной и четыре с половиной года лишения свободы и штрафы.