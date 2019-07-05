Начал извергаться один из самых "беспокойных" вулканов Камчатки

Извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии – Ключевского началось на Камчатке.

Вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН, передает Regnum.

По словам специалистов, вулканические бомбы поднялись на высоту до 200 метров. Очевидцы сообщают о свечении ночью над кратером Ключевского.

Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) - самый мощный и один из самых "беспокойных" вулканов Камчатки. Высота Ключевского меняется от 4750 до 4850 м и больше над уровнем моря. Возраст - приблизительно 7 тысяч лет.

В апреле Ключевской выбросил столб пепла на высоту пять с половиной метров над уровнем моря. Вулкану был присвоен "желтый" код авиационной опасности.

В марте пепловый выброс был зафиксировал на камчатских вулканах Карымский и Шивелуч.