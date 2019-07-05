Жители Югры пожаловались на многолетнюю свалку нефтяных отходов вблизи реки Вах

Общественники Ханты-Мансийского автономного округа передали в уральское полпредство обращение по поводу многолетней свалки буровых шламов и нефтяных отходов в водоохранной зоне реки Вах. Проблема не решена с 2015 г., хотя суды уже вынесли решение о необходимости ликвидации свалки, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема обсуждалась на экологическом совещании в уральском полпредстве. Советник полпреда на общественных началах Алексей Багаряков отметил, что в водоохранной зоне находится порядка 300 тыс. и нефтяных отходов, суд обязал администрацию Нижневартовского района провести рекультивацию еще в 2015 г.

"Общественники жалуются, что работа не была проведена", - рассказал он.

Проект рекультивации свалки поступил в управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре в апреле, сообщили представители ведомства.

"Срок окончания государственной экологической экспертизы по проекту - 20 июля 2019 г. После нее можно будет говорить о возможности реализации данного проекта", - сообщили в управлении.