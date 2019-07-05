27 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге подросток открыл огонь из пневматического пистолета: пострадала девочка

В Екатеринбурге на Уралмаше подросток открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадала девочка.
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Известно, что инцидент произошел в четверг вечером: по одним данным, между подростками вспыхнула ссора, по другим - парень стрелял по забору и случайно зацепил 14-летнюю девочку. Ей пришлось обращаться в больницу.

Полиция уже начала проверку по данному факту.

"По факту травмы несовершеннолетней сотрудниками отдела полиции №15 проводится проверка, полицейские устанавливают личность молодого человека, причастного к данному происшествию", - сообщили Накануне.RU в городском УМВД.

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В Екатеринбурге подросток открыл огонь из пневматического пистолета: пострадала девочка

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Теги: подросток, стрельба, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 05.07.2019 13:23 Мск "Уралмашевский стрелок" объяснил, зачем ранил девочку из пистолета

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