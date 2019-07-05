В Екатеринбурге подросток открыл огонь из пневматического пистолета: пострадала девочка

В Екатеринбурге на Уралмаше подросток открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадала девочка.

Известно, что инцидент произошел в четверг вечером: по одним данным, между подростками вспыхнула ссора, по другим - парень стрелял по забору и случайно зацепил 14-летнюю девочку. Ей пришлось обращаться в больницу.

Полиция уже начала проверку по данному факту.

"По факту травмы несовершеннолетней сотрудниками отдела полиции №15 проводится проверка, полицейские устанавливают личность молодого человека, причастного к данному происшествию", - сообщили Накануне.RU в городском УМВД.