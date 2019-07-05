"Ну давайте я издам указ?": Путин ответил на требования к России исполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин заявил, что от Москвы нельзя требовать выполнения той части Минских соглашений, которые зависят от Киева.

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме российский президент напомнил, что Минск-2 требует восстановления экономических связей Украины с Донбассом, для чего Киев должен отменить указ экс-президента Петра Порошенко о блокаде региона.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин заявил, что Москва не может действовать за Киев.

"Мы же не можем это сделать за них. Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Ну что это будет?" - сказал президент РФ.

Кроме того, он напомнил о том, что принятый ранее на Украине закон об амнистии до сих пор не подписан главой государства. Путин предложил разобраться, "кто и что должен сделать", и не перекладывать всю ответственность на одну из сторон.

Напомним, ранее по итогам встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске стороны анонсировали переговоры о снятии экономической блокады.

Однако позже представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что никакой блокады Донбасса якобы и нет. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров в Минске и после резкой критики на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленски также ранее заявлял, что не допустит особого статуса Донбасса. Таким образом, обещания снять блокаду Донбасса и достичь мира могут остаться предвыборными лозунгами в расчете достичь максимального результата на выборах в Раду.