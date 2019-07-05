27 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
(2018) | Фото:

Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" подозревают в отмывании денег

Голливудский продюсер Риза Азиз, благодаря которому, в частности, появился фильм "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, арестован в Малайзии по подозрению в отмывании денег. Кстати, Азиз является еще и приемным сыном экс-премьера этой страны Наджиба Разака.

По данным антикоррупционного управления Малайзии, продюсера после ареста отпустили под залог. В пятницу, 5 июля, ему предъявят обвинение в суде Куала-Лумпура.

Скандал вокруг Азиза получился международным. Министерство юстиции США считает, что продюсер использовал средства малазийского государственного фонда 1MDB на покупку дорогой недвижимости в Штатах и Великобритании, а также на финансировании своей кинокомпании Red Granite Pictures. Речь идет о $4,5 млрд.

Интересно, что в прошлом году компании Азиза грозило преследование и в США, но тогда он откупился, выплатив $60 млн американским властям для урегулирования претензий.

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Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" подозревают в отмывании денег

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Теги: риза азиз, отмывание денег, малайзия, продюсер



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