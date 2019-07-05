27 Июля 2020
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Трубная Металлургическая Компания ТМК логотип (2016) | Фото:

Делегация ТМК приняла участие в заседании совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана

Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) приняла участие в 32-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте Республики Казахстан (РК), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Заседание на тему "Развитие человеческого капитала" прошло под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева. Руководители государственных органов РК, представители крупного иностранного бизнеса, казахстанских национальных и частных компаний обсудили влияние цифровизации на существующую структуру рабочих мест, формирование новых подходов к образованию, а также подготовку технических специалистов с учетом развития технологий. Отдельно обсуждались вопросы обмена опытом, в том числе в рамках участия в мероприятиях WorldSkills.

ТМК присутствует в Казахстане с 2001 года. Сегодня компания сотрудничает с крупнейшими нефтяными компаниями, ведущими деятельность в стране, и занимает одно из лидирующих мест на местном трубном рынке. Ключевым активом компании в стране является предприятие ТОО "ТМК-Казтрубпром" (входит в состав ТМК с 2008 года), специализирующееся на производстве высокогерметичных резьбовых соединений класса "премиум" на обсадных и насосно-компрессорных трубах для нефтегазовой отрасли.

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Делегация ТМК приняла участие в заседании совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, заседание совета иностранных инвесторов



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