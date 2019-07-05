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Общество В России Москва Московская область
багаж розыск (2019) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура продолжит принимать жалобы пассажиров прямо в аэропорту Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура решила продолжить прием недовольных граждан в аэропорту Шереметьево. Ранее ведомство совместно с Генпрокуратурой России начало проверку работы службы доставки багажа в московской воздушной гавани.

"С учетом "высокого" туристического сезона и уже поступивших обращений граждан принято решение продолжить выездной прием в международном аэропорту Шереметьево по вопросу соблюдения прав пассажиров в части доставки багажа", - говорится в с сообщении прокуратуры.

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Прием граждан проходит с 4 по 7 июля 2019 года с 9 до 21 часов в здании аэропорта Шереметьево по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминала "Д", 1 этаж, зона прилета, стойка информации напротив зеленого коридора.

Напомним, ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что в Шереметьево идет и внутренняя проверка, "по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников".

Багажный коллапс начался в Шереметьево в первых числах июня и продолжается до сих пор.

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Прокуратура продолжит принимать жалобы пассажиров прямо в аэропорту Шереметьево

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Теги: прокуратура, проверка, прием граждан, пассажиры, багаж, шереметьево, аэропорт



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Ранее 08.07.2019 09:26 Мск В аэропорту Шереметьево грузчикам стали платить по 200 тысяч рублей
Ранее 05.07.2019 16:42 Мск Шереметьево поэтапно переводит рейсы из терминала D – из-за проблем с багажом
Ранее 05.07.2019 13:17 Мск После проверки прокуратуры в Шереметьево уволено руководство службы доставки багажа

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