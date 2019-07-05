ФАС аннулировала аукцион по реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте

Федеральная антимонопольная служба признала недействительным аукцион на реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте. Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, для претендентов на победу были созданы неравные условия, передает корреспондент Накануне.RU.

С жалобой к антимонопольщикам обратилась "Восточно строительная компания", которая не была допущена на аукцион. В компании сочли отказ необоснованным. Ранее сообщалось, что победителем в аукционе стала корпорация из Санкт-Петербурга "Р-Индустрия".

Следующий аукцион РЖД проведет в конце июля. В результате сроки реконструкции железнодорожной станции сдвигаются на четыре месяца - работы завершатся в августе 2023 г.

Стоимость проекта составляет около 2,5 млрд руб.