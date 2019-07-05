27 Июля 2020
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

ФАС аннулировала аукцион по реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте

Федеральная антимонопольная служба признала недействительным аукцион на реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте. Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, для претендентов на победу были созданы неравные условия, передает корреспондент Накануне.RU.

С жалобой к антимонопольщикам обратилась "Восточно строительная компания", которая не была допущена на аукцион. В компании сочли отказ необоснованным. Ранее сообщалось, что победителем в аукционе стала корпорация из Санкт-Петербурга "Р-Индустрия".

Следующий аукцион РЖД проведет в конце июля. В результате сроки реконструкции железнодорожной станции сдвигаются на четыре месяца - работы завершатся в августе 2023 г.

Стоимость проекта составляет около 2,5 млрд руб.

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ФАС аннулировала аукцион по реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте

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Теги: ФАС, аукцион, реконструкция, РЖД, вокзал



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Развитие сюжета:

Ранее 06.08.2019 15:36 Мск Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте снова откладывается

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