В Челябинской области восемь кандидатов сдали документы на регистрацию на пост губернатора

Восемь из 14 кандидатов сдали документы на регистрацию на должность губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Документы сдали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов и Виктор Петров, Алексей Севастьянов ("Гражданская сила"), Сергей Смышляев ("Родина"), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков ("Яблоко").

Облизбирком должен в течение десяти дней проверить документы и принять решение о регистрации кандидата или отказе в регистрации.

Напомним, что выборы губернатора пройдут 8 сентября.