Челябинский суд заново рассмотрит дело бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова

Сегодня, 5 июля, Свердловский областной суд рассмотрел дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова.

Напомним, ранее Челябинский областной суд обратился в Верховный суд РФ для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела в апелляционном порядке, поскольку имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом. Сам Давыдов находится под подпиской о невыезде.

29 мая решением ВС РФ материалы уголовного дела бывшего сити-менеджера Челябинска были направлены на рассмотрение в Свердловский облсуд.

В итоге тот отменил решение челябинских коллег в отношении Давыдова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. Однако теперь оно будет рассмотрено иным составом судей.

Напомним, в марте 2019 года уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение.