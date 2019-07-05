Вырванные с корнем деревья, затопленные улицы. По Ноябрьску прошёл ураган

На Ноябрьск 4 июля обрушился ливень, из-за чего на улицах города произошёл "потоп", а некоторые деревья вырвало с корнями из земли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Кадры появились в соцсетях. Сильный дождь сопровождал шквалистый ветер, который, впрочем, некоторые комментаторы сочли "обычным".

Кроме того, по словам очевидцев, в одно из деревьев возле дома №4 по Северной ударила молния. Впрочем, нашлись те, кто заявил, что "если бы молния ударила в дерево, это бы ощутили жители дома", то есть оно просто не пережило сильного ветра.