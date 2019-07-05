В Домодедово на сотрудника аэропорта наехал автомобиль на самолетной стоянке

ЧП произошло накануне в Домодедово на одной из самолетных стоянок. Автомобиль наехал на сотрудника аэропорта. Сейчас создана комиссия для расследования причин произошедшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что автомобиль сбил сотрудника "Домодедово" на взлетной полосе. По данным канала, у пострадавшего диагностирован перелом позвоночника. "Информация о наезде на взлетной полосе недостоверная. Инцидент произошел на месте стоянки самолета. Сотруднику была оказана медицинская помощь. Далее он был госпитализирован в медучреждение", - пояснили в пресс-службе аэропорта.