27 Июля 2020
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уральские авиалинии, домодедово, аэропорт (2013) | Фото:RU

В Домодедово на сотрудника аэропорта наехал автомобиль на самолетной стоянке

ЧП произошло накануне в Домодедово на одной из самолетных стоянок. Автомобиль наехал на сотрудника аэропорта. Сейчас создана комиссия для расследования причин произошедшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что автомобиль сбил сотрудника "Домодедово" на взлетной полосе. По данным канала, у пострадавшего диагностирован перелом позвоночника. "Информация о наезде на взлетной полосе недостоверная. Инцидент произошел на месте стоянки самолета. Сотруднику была оказана медицинская помощь. Далее он был госпитализирован в медучреждение", - пояснили в пресс-службе аэропорта.

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В Домодедово на сотрудника аэропорта наехал автомобиль на самолетной стоянке

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Теги: домодедово, авария, наезд на человека, аэропорт



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